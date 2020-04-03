Магазини і банки зобов'язали видавати відвідувачам маски

Уряд зобов'язав працівників торгівлі, банків, аптек, спеціальних магазинів зв’язку та телекомунікацій і закладів з їх ремонту видавати відвідувачам маски на час картину в Україні. Про це свідчить постанова Кабінету міністрів №255, оприлюднена на урядовому порталі.

Зокрема, від банків та магазинів вимагають запровадити захист очей та обличчя працівникам цих установ.

"Заборонити до 24 квітня 2020 року...роботу суб’єктів господарювання... крім торгівлі продуктами харчування, пальним, деталями та приладдям для транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, добовим молодняком свійської птиці, засобами зв’язку та телекомунікацій, у тому числі мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, що відтворюють та передають інформацію, у спеціалізованих магазинах, які обов’язково повинні мати прямі контракти з операторами зв’язку, за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно", - вказано у тексті документу.

Також прописане перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі та дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів.

Постановою дозволяється і провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінустанов і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, а також медичної практики, діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з продажу, надання в оренду, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, періодичних випробувань автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки, сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з підключення споживачів до інтернету, поповнення рахунків мобільного зв’язку, сплати комунальних послуг та послуг доступу до інтернету, ремонту офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку, кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг за умови забезпечення персоналу (зокрема, захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Крім того, у постанові встановлений дозвіл на торгівлю та діяльність з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення персоналу (зокрема, захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України заборонив постачальникам електроенергії відключати від поставок водоканали і вугільні шахти на час карантину через пандемію коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, сьогодні уряд посилив карантин в Україні, заборонивши, зокрема, перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, а також у громадських місцях без захисних масок.