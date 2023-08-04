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МАГАТЭ не нашло мины и взрывчатку в районе двух энергоблоков на Запорожской АЭС

Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин или взрывчатых веществ на крышах зданий реакторов 3-го и 4-го энергоблоков, а также в машзалах Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"По неоднократным просьбам группа получила беспрепятственный доступ к крышам двух реакторных блоков, а также могла хорошо осмотреть крыши машинных залов. Группа продолжит свои запросы на посещение крыш остальных 4 энергоблоков ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Гросси подчеркнул важность предоставления экспертам МАГАТЭ своевременного доступа на все территории ЗАЭС для контроля за полным соблюдением пяти основных принципов защиты крупнейшей в Европе атомной электростанции во время войны в Украине.

По его словам мин или взрывчатых веществ на крышах зданий реакторов 3-го и 4-го энергоблоков, а также в машзалах Запорожской атомной электростанции эксперты не увидели.

Взрывы в районе станции

В ночь перед ротацией команда сообщила, что слышала серию взрывов в районе станции.

Группа была проинформирована ЗАЭС, что в результате этих взрывов не было никакого влияния на площадку, соседнюю промзону или город Энергодар.

Ранее обнаружены мины до сих пор на месте

За последнюю неделю группы МАГАТЭ провели дополнительные инспекции и обходы на ЗАЭС.

"После обхода периметра участка 1 августа группа подтвердила, что мины, впервые обнаруженные 23 июля, все еще на месте", - говорится в заявлении.

Никаких новых мин или взрывчатых веществ во время обходов за последнюю неделю обнаружено не было.

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заменяли ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладителе энергоблоков. Также президент Владимир Зеленский предупреждал, что россияне могут устроить теракт на оккупированной станции с выбросом радиации.

Председатель Госатомрегулирования Олег Кориков сообщил, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы в районе захваченной станции 26 и 27 июля. Они также обнаружили мины на территории ЗАЭС.

Вчера сообщалось, что украинские саперы обнаружили две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ в Запорожскую атомную электростанцию.

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