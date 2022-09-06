МАГАТЕ заявляє про нестачу персоналу на Запорізькій АЕС і важкі умови праці

Зазначається, що український персонал, який працює на Запорізькій АЕС в умовах російської військової окупації, перебуває під постійним сильним стресом і тиском. Окрім того, на станції знаходиться обмежена кількість персоналу.

МАГАТЕ вважає, що такі умови можуть призвести до збільшення ймовірності помилок в роботі з наслідками для ядерної безпеки.

У звіті говориться, що достатня кількість експлуатаційного персоналу повинна мати можливість виконувати свої важливі обов’язки без загроз чи тиску, що підриває не лише їх власну безпеку, але й безпеку самого об’єкта. Має бути надана будь-яка підтримка, необхідна для забезпечення здоров’я персоналу та їхніх сімей.

Зазначається, що перебуваючи на місці, місія МАГАТЕ може виявити та допомогти вирішити ці проблеми відповідно до застосовних стандартів.

"МАГАТЕ рекомендує відновити належне робоче середовище, включно з підтримкою сім'ї, для експлуатаційного персоналу. Крім того, оскільки оператор несе основну відповідальність за ядерну безпеку та захист, він повинен мати можливість виконувати свою місію з чітким розподілом обов’язків і повноважень", - йдеться у рекомендації організації.