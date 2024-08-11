МАГАТЭ заявило о звуках взрывов, якобы предшествовавших задымлению на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии заявило, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма в северной части Запорожской атомной электростанции, появившегося после "многочисленных взрывов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ в соцсети X.
"Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма из северной части ЗАЭС после многочисленных взрывов, прогремевших вечером", - говорится в сообщении.
Также МАГАТЭ пишет, что "команда ЗАЭС" сообщила о "вероятной атаке беспилотника сегодня на одну из градирен, расположенных на площадке". Напомним, электростанция с марта 2022 оккупирована российскими войсками. Россия также заменила рабочий персонал на объекте. Именно российскую версию события озвучило МАГАТЭ в своем сообщении. Вместе с тем именно российские войска ранее неоднократно обвинялись в провокативных обстрелах ЗАЭС.
О влиянии инцидента на ядерную безопасность агентство не сообщило.
Напомним, сегодня, 11 августа, жители Никополя заметили пожар в одной из градирен Запорожской атомной электростанции на оккупированном берегу бывшего Каховского водохранилища.
Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что, по неофициальной информации от источников с противоположного берега, россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве. Он отметил, что ЗАЭС работает в штатном режиме.
Президент Владимир Зеленский заявил, что "российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции" По словам главы государства, сейчас показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы и мира. "Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ", - написал он.
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