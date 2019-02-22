МАГАТЕ заявило про дотримання Іраном умов ядерної угоди

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У доповіді говориться, що Тегеран дотримується ліміту збагачення урану

Іран дотримується обмеження розвитку своєї ядерної програми. Про це йдеться у доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

МАГАТЕ повідомило, що Іран своєчасно надає доступ до всіх об'єктів, які інспекторам організації потрібно відвідати.

Також у конфіденційному квартальному звіті МАГАТЕ зазначається, що Тегеран дотримується ліміту збагачення урану і його запаси збагаченого урану не перевищують допустимих.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки віце-президент США Майк Пенс закликав європейських союзників вийти з ядерної угоди з Іраном.

Раніше повідомлялося, що Іран продемонстрував нову балістичну ракету класу "земля-земля" "Дезфул" дальністю дії до 1000 км.

До цього Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести нові жорсткі санкції проти Ірану у зв'язку з його програмою балістичних ракет.

Додамо, що 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорту нафти, судноплавства, банківської та інших галузей, які стосуються економіки.