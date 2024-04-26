МАГАТЭ о Запорожской АЭС: ситуация вокруг станции остается непредсказуемой

Атаки на Запорожскую АЭС в последние дни прекратились, но ситуация на электростанции остается непредсказуемой.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Агентства.

"Нам не известно о каких-либо атаках дронов с момента сообщения об инциденте неделю назад, и это обнадеживает. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко ухудшиться каждую минуту. Ситуация остается крайне непредсказуемой", - заявил Гросси.

По его словам, работающие на АЭС эксперты МАГАТЭ ежедневно слышат артиллерийские обстрелы в местах, которые находящихся на разном расстоянии от ЗАЭС.

Отмечается, что в понедельник, 22 апреля, эксперты МАГАТЭ посетили учебный центр, который расположен недалеко от периметра площадки ЗАЭС. Они нанесли туда визит впервые после сообщений об атаках дронов на здание 7, 9 и 18 апреля, но при этом на крышу специалистов снова не пустили.