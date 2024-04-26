МАГАТЭ о Запорожской АЭС: ситуация вокруг станции остается непредсказуемой
Атаки на Запорожскую АЭС в последние дни прекратились, но ситуация на электростанции остается непредсказуемой.
Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Агентства.
"Нам не известно о каких-либо атаках дронов с момента сообщения об инциденте неделю назад, и это обнадеживает. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко ухудшиться каждую минуту. Ситуация остается крайне непредсказуемой", - заявил Гросси.
По его словам, работающие на АЭС эксперты МАГАТЭ ежедневно слышат артиллерийские обстрелы в местах, которые находящихся на разном расстоянии от ЗАЭС.
Отмечается, что в понедельник, 22 апреля, эксперты МАГАТЭ посетили учебный центр, который расположен недалеко от периметра площадки ЗАЭС. Они нанесли туда визит впервые после сообщений об атаках дронов на здание 7, 9 и 18 апреля, но при этом на крышу специалистов снова не пустили.
Ситуация на ЗАЭС
Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и регулярно подвергают стратегический ядерный объект серьезной опасности. Так, 9 апреля россияне сымитировали так называемую "атаку дронов" на ЗАЭС и пытались обвинить в этом Украину. В то же время, украинское ГУР предупредило, что Россия снова запустила волну провокаций на станции с целью дискредитации украинских военных.
Кроме того, 18 апреля атака дронов повторилась, беспилотник атаковал учебный центр Запорожской атомной электростанции. Как заявил гендиректор МАГАТЭ, до сих пор удары беспилотников не ставили под угрозу ядерную безопасность на объекте. Но эти безрассудные атаки должны быть немедленно прекращены.
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