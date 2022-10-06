МАГАТЭ не признает Запорожскую АЭС российским объектом

Международное агентство по атомной энергии отказалось признавать Запорожскую АЭС российским объектом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция - это украинский объект.
"Этот вопрос, касающийся международного права... мы хотим, чтобы война прекратилась немедленно, и, конечно, позиция МАГАТЭ заключается в том, что этот объект является украинским", - сказал Гросси.
Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил "передать Запорожскую АЭС под управление РФ". В украинском МИД назвали указ Путина ничтожным.
Оккупанты угрожают сотрудникам станции отправкой на фронт, если они не подпишут документы о переходе на работу под руководством "Росатома".
Напомним, что Гросси находится в Киеве для консультаций по созданию охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. После этого он собирается ехать в Москву.
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