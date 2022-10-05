МАГАТЭ отреагировало на планы Путина присвоить Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии отреагировало на планы российского диктатора Владимира Путина присвоить Запорожскую АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МАГАТЭ.
"После сообщений о том, что Россия планирует контролировать работу Запорожской АЭС, генеральный директор Рафаэль Гросси будет консультироваться с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
Также в МАГАТЭ заявили, что Гросси посетит Киев на этой неделе, а затем и Россию. Эти визиты необходимы для переговоров по скорейшему согласованию зоны ядерной безопасности и безопасности ЗАЭС.
Отдельно эксперты МАГАТЭ заявили, что узнали о планах перезапустить один из 6 реакторов (в настоящее время все находятся в режиме холодной остановки) на пониженной мощности для производства пара и тепла для нужд станции.
"Нужно некоторое время, чтобы завершить все приготовления, прежде чем работу реактора можно будет возобновить", - пояснили в агентстве.
Напомним, что сегодня российский диктатор Владимир Путин поручил "передать Запорожскую АЭС под управление России".
Отметим, в "Энергоатоме" заявили, что решение "Росатома" по созданию общества "Эксплуатирующая организация ЗАЭС" с юридическим адресом в Москве ничтожно .
До этого Путин также подписал законы о так называемом "вхождении" четырех регионов Украины в состав РФ .
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