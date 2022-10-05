МАГАТЭ отреагировало на планы Путина присвоить Запорожскую АЭС

"После сообщений о том, что Россия планирует контролировать работу Запорожской АЭС, генеральный директор Рафаэль Гросси будет консультироваться с соответствующими органами", - говорится в сообщении.

Также в МАГАТЭ заявили, что Гросси посетит Киев на этой неделе, а затем и Россию. Эти визиты необходимы для переговоров по скорейшему согласованию зоны ядерной безопасности и безопасности ЗАЭС.

Отдельно эксперты МАГАТЭ заявили, что узнали о планах перезапустить один из 6 реакторов (в настоящее время все находятся в режиме холодной остановки) на пониженной мощности для производства пара и тепла для нужд станции.

"Нужно некоторое время, чтобы завершить все приготовления, прежде чем работу реактора можно будет возобновить", - пояснили в агентстве.