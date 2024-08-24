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В МАГАТЭ отреагировали на повреждение линии питания оккупированной Запорожской АЭС

Энергодар, Суббота 24 августа 2024 10:48
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В МАГАТЭ отреагировали на повреждение линии питания оккупированной Запорожской АЭС Фото: в МАГАТЭ отреагировали на повреждение линии питания ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что обесточивание линии электропередач Запорожской АЭС 22 августа произошло после военной активности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

Миссия МАГАТЭ сообщила представителям ЗАЭС, что 22 августа примерно в 16:00 из-за короткого замыкания была отключена резервная линия электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". На ЗАЭС подтвердили, что украинский диспетчер перевел линию на техническое обслуживание и возобновился 23 августа в 15:30.

Представители оккупированной ЗАЭС сообщили наблюдателям, что причины короткого замыкания или вероятного повреждения линии в настоящее время неизвестны. Однако МАГАТЭ отмечает, что обесточивание линии произошло после сообщений о военной активности в регионе.

"Это слишком частое явление, когда крупнейшая атомная электростанция в Европе вновь вынуждена полагаться только на один внешний источник электроэнергии для поддержки своих основных функций ядерной безопасности и безопасности, подчеркивает уязвимость этого крупного объекта", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Команда МАГАТЭ также сообщила о звуках взрывов вблизи ЗАЭС за последние сутки.

ЗАЭС на грани блэкаута

Вчера, 23 августа "Энергоатом" сообщил, что 22 августа оккупированная Запорожская АЭС была на грани блэкаута. Из-за российских обстрелов произошло повреждение внешней воздушной линии ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная".

ЗАЭС была соединена с украинской энергосистемой только одной линией. В случае ее повреждения могла возникнуть аварийная ситуация.

Вчера "Укрэнерго" возобновило линию питания Запорожской АЭС.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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