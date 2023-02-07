ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МАГАТЭ провело ротацию мониторинговой миссии на Запорожской АЭС

Новина українською →
Энергодар, Вторник 07 февраля 2023 11:00
МАГАТЭ провело ротацию мониторинговой миссии на Запорожской АЭС Фото: МАГАТЭ сменило наблюдателей на Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

МАГАТЭ провело ротацию наблюдателей, которые находились на Запорожской АЭС. Также прошла ротация миссий на других украинских атомных станциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной инспекции по ядерному урегулированию.

Ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоялась вчера, 6 февраля. Накануне новые наблюдатели провели онлайн-встречу с главой Госатомрегулирования Олегом Кориковым, временным руководителем ЗАЭС Дмитрием Вербицким и главным инженером станции Игорем Мурашовым.

Также вчера МАГАТЭ сменило наблюдателей на Южноукраинской АЭС, а 4 февраля - на Ровенской и Чернобыльской АЭС.

Напомним, в конце января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что мониторинговые миссии МАГАТЭ заработали на всех украинских АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭ Запорожская АЭС АЭС
NEWS
Более 1000 уничтоженных оккупантов, 14 танков и 28 ББМ: Генштаб назвал новые потери РФ
Более 1000 уничтоженных оккупантов, 14 танков и 28 ББМ: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России