ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МАГАТЕ провело ротацію моніторингової місії на Запорізькій АЕС

Новость на русском →
Енергодар, Вівторок 07 лютого 2023 11:00
МАГАТЕ провело ротацію моніторингової місії на Запорізькій АЕС Фото: МАГАТЕ змінило спостерігачів на Запорізькій АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

МАГАТЕ провело ротацію спостерігачів, які знаходилися на Запорізькій АЕС. Також відбулася ротація місій на інших українських атомних станціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної інспекції ядерного врегулювання.

Ротація експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС відбулася вчора, 6 лютого. Напередодні нові спостерігачі провели онлайн-зустріч з головою Держатомрегулювання Олегом Коріковим, тимчасовим керівником ЗАЕС Дмитром Вербицьким та головним інженером станції Ігорем Мурашовим.

Також вчора МАГАТЕ змінило спостерігачів на Південноукраїнській АЕС, а 4 лютого - на Рівненській та Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, наприкінці січна прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що моніторингові місії МАГАТЕ запрацювали на всіх українських АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭ Запорізька АЕС АЕС
NEWS
Понад 1000 знищених окупантів, 14 танків та 28 ББМ: Генштаб назвав нові втрати РФ
Понад 1000 знищених окупантів, 14 танків та 28 ББМ: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії