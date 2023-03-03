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МАГАТЭ провело ротацию экспертов на трех украинских АЭС

Новина українською →
Украина, Пятница 03 марта 2023 18:58
МАГАТЭ провело ротацию экспертов на трех украинских АЭС Фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getti Images)
Автор: Елена Черкасец

На трех украинских атомных электростанциях состоялась ротация экспертов МАГАТЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Эксперты были заменены их коллегами на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных электростанциях.

Международные специалисты из МАГАТЭ должны вести наблюдение за соблюдением показателей безопасности украинских АЭС, в частности, в условиях военного положения. Постоянное пребывание представителей Агентства на отечественных атомных станциях делает возможным непрерывный контроль и мониторинг ядерной и радиационной безопасности.

Кроме того, инспекторы МАГАТЭ могут анализировать также влияние российских военных ударов на энергетическую инфраструктуру Украины и доносить информацию об этом до всего мирового сообщества. Именно поэтому МАГАТЭ и дальше гарантирует присутствие своих представителей на всех АЭС Украины.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что ротация группы экспертов организации, которые находятся на площадке Запорожской АЭС, задерживается более трех недель.

В ЕС заявили, что войска и военная техника России должны покинуть Запорожскую атомную электростанцию, контроль над стратегическим объектом должен быть возвращен Украине.

В четверг, 2 марта, эксперты Международного агентства по атомной энергии заменили своих коллег, которые размещались на Запорожской АЭС. Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси опубликовал видео их ротации.

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