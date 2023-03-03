МАГАТЭ провело ротацию экспертов на трех украинских АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Энергоатома ".

Эксперты были заменены их коллегами на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных электростанциях.

Международные специалисты из МАГАТЭ должны вести наблюдение за соблюдением показателей безопасности украинских АЭС, в частности, в условиях военного положения. Постоянное пребывание представителей Агентства на отечественных атомных станциях делает возможным непрерывный контроль и мониторинг ядерной и радиационной безопасности.

Кроме того, инспекторы МАГАТЭ могут анализировать также влияние российских военных ударов на энергетическую инфраструктуру Украины и доносить информацию об этом до всего мирового сообщества. Именно поэтому МАГАТЭ и дальше гарантирует присутствие своих представителей на всех АЭС Украины.