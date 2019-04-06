МАГАТЕ закликало Саудівську Аравію підписати всеосяжну угоду

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) закликало Саудівську Аравію підписати угоду про всеосяжні гарантії через будівництво в країні першого атомного реактора. Про це повідомив директор організації Юкія Амано, передає РБК-Україна з посиланням на CNA.

Раніше з'явилися повідомлення та їх фотопідтвердження із супутника, що Саудівська Аравія завершує роботи на атомному реакторі.

Амано зазначив, що це не є новиною для МАГАТЕ, їм давно відомо про будівництво цього реактора, оскільки Ер-Ріяд поінформував про це ще в 2014 році.

"Я бачив повідомлення, ніби будівництво трималося в секреті, а це неправда", - сказав він.

Зі слів голови МАГАТЕ, наразі з Саудівською Аравією підписано угоду про гарантії, однак тепер, коли країні знадобляться ядерні матеріали для реактора, необхідне укладення "всеосяжної угоди про гарантії".

Нагадаємо, в березні міністр енергетики США Рік Перрі погодив шість секретних договорів, які дають змогу американським компаніям продавати Саудівській Аравії технології в атомній енергетиці.,