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В МАГАТЭ показали видео визита делегации на Запорожскую АЭС

Фото: Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Международное агентство по атомной энергии показало видео визита гендиректора Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 29 марта прибыл на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что хочет продолжить переговоры по защите станции, для чего потребуется согласие украинской и российской сторон о прекращении огня.

Ранее мы писали, что в районе временно захваченной российскими войсками Запорожской атомной электростанции усиливаются боевые действия.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС.

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Запорожская АЭСМАГАТЭВойна России против Украины