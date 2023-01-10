МАГАТЭ согласилась на предложение Украины развернуть миссии на всех АЭС

Как отметил Кориков, мировое агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) приняло предложение Украины развернуть международные наблюдательные миссии на всех атомных станциях страны. При этом эти миссии начнут работу в ближайшее время.

Глава Госатомрегулирования рассказал о ситуации, сложившейся на временно оккупированной россиянами Запорожской АЭС, и подчеркнул, что все попытки оккупантов присоединить станцию к российской энергосистеме провалились. Однако в то же время оккупация АЭС представляет собой высокую ядерную опасность.

"Например, оккупанты организовали возле станции базу для ремонта своей техники. Все это делается прямо на глазах экспертов миссии МАГАТЭ, которые эти действия фиксируют, но никоим образом не могут их предотвратить", - отметил Кориков.

Поэтому, по словам главы Госатомрегулирования, Украина предложила предупредить ядерную угрозу со стороны российских оккупантов и установить наблюдательные миссии МАГАТЭ на всех других украинских атомных электростанциях.

"Это необходимо для усиления ядерной безопасности в условиях войны. МАГАТЭ согласилось с нашим предложением, и в ближайшее время эти миссии будут развернуты на всех АЭС, включая Чернобыльскую", - сказал он.

Миссии будут вести мониторинг режима безопасности в условиях войны и ударов по энергосистеме Украины, непосредственно влияющих на работу АЭС.