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МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на Запорожской АЭС

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Пятница 23 сентября 2022 20:12
МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на Запорожской АЭС Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Международное агентство по атомной энергии намерено увеличить присутствие миссии на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Своими действиями на Запорожской АЭС россия поставила всю Европу на грань ядерной катастрофы. Безопасность наших ядерных объектов - это один из ключевых вызовов для всех в мире", - сказал премьер-министр Денис Шмигаль в Нью-Йорке во время пресс- брифинга для СМИ.

Украинская сторона обсуждала этот вопрос с арезидентом Франции, премьерами Японии и Новой Зеландии, главами МИД Великобритании, Германии и Индии, с руководством ЕС, а также с главой МАГАТЭ.

"Все понимают важность демилитаризации ЗАЭС и безопасной работы объекта. Как один из шагов в этом направлении МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на станции", - сказал Шмыгаль.

По его словам, украинское правительство также работает над тем, чтобы организовать международные миссии ООН и ЕС на Запорожскую АЭС.

Он добавил, что оккупационные войска ежедневно устраивают провокации и обстрелы ЗАЭС. Они хотят отключить крупнейшую атомную станцию в Европе от украинской сети и продолжать использование станции в качестве военной базы.

"Поэтому так важно, чтобы российские войска были выведены не только из Запорожской ЗАЭС, но также из Энергодара. Должна быть создана 30-километровая зона безопасности", - добавил Шмыгаль.

Напомним, МАГАТЭ начало переговоры с Украиной и Россией по параметрам зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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Запорожская АЭС Денис Шмыгаль МАГАТЭ
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