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МАГАТЕ залишить своїх інспекторів на Запорізькій АЕС, - ЗМІ

Фото: МАГАТЕ залишить своїх інспекторів на Запорізькій АЕС (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародне агентство з атомної енергії має намір залишити своїх інспекторів на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, яку наводить "РИА Новости".

Крім того, Гроссі не виключив, що експерти його місії зустрінуться з жителями Енергодара.

Нагадавши, сьогодні місія МАГАТЕ приїхала на Запорізьку АЕС з інспекцією через постійні обстріли станції російськими окупантами.

Крім того, на ЗАЕС в Енергодарі зникли світло і мобільний зв'язок.

Детальніше про візит МАГАТЕ на ЗАЕС - у матеріалі РБК-Україна.

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