МАГАТЭ предоставит техническую поддержку в рамках достройки блоков на Хмельницкой АЭС, - Минэнерго

МАГАТЭ поддерживает намерения Украины по расширению атомной энергетики, в частности, завершению строительства двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Организация готова предоставить для этого свою техническую поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что во время недавней встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси обсуждались детали проекта достройки энергоблоков, а также вопросы защиты ключевых энергетических объектов страны на фоне российских обстрелов.

Галущенко также сообщил, что Украина уже находится на финальном этапе переговоров с Болгарией по поводу поставок реакторов.

"Строительство может начаться, как только Верховная Рада примет соответствующий законопроект", - говорится в заявлении Минэнерго.

В свою очередь, Гросси отметил необходимость этого проекта для улучшения состояния энергосистемы Украины.

Он обратил внимание на важность проекта строительства новых блоков, отметив, что МАГАТЭ поддерживает его реализацию. Гросси заявил, что участие международной организации будет способствовать соблюдению высоких стандартов ядерной безопасности.

Гендиректор МАГАТЭ предложил создать миссию по технической поддержке для обеспечения безопасной интеграции новых компонентов в уже существующие системы на станции. По его словам, это помогло бы повысить доверие к проекту с точки зрения ядерной безопасности.

Хмельницкая АЭС

Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) расположена возле Нетешина в Хмельницкой области. Станция имеет два энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000. Первый блок запущен в 1987 году, второй – в 2004 году.

Планируется достройка еще двух блоков для повышения мощности на фоне проблем с энергосистемой, вызванных российской оккупацией ЗАЭС, а также постоянных ударов РФ по украинским энергообъектам.

Сейчас ХАЭС обеспечивает значительную часть электроэнергии для западной части Украины и экспортирует электроэнергию в соседние страны, когда это позволяет состояние энергосистемы.

Ранее стало известно, что одним из партнеров по достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС может стать американская компания Westinghouse. США в целом неоднократно выражали поддержку этому, поэтому их компании стремятся быть причастны к этому процессу. Также компания Westinghouse понимает, что это позволит увеличить объемы топлива, которое Украина будет покупать у нее.