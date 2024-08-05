США заинтересованы в достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС, - депутат
Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы Украина завершила достройку энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, в том числе для увеличения объемов поставок ядерного топлива.
Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraf.
"Американцы все-таки заинтересованы в достройке 3-го и 4-го энергоблоков, потому что это позволит увеличить объемы топлива, которое мы будем покупать у них", - отметил нардеп, имея в виду топливо компании Westinghouse.
Кроме того, США заинтересованы в строительстве еще двух дополнительных блоков Хмельницкой АЭС – пятого и шестого – по американским технологиям.
Напомним, во время визита в Киев специальный представитель США Пенни Прицкер заявила, что строительство дополнительных блоков АЭС - оптимальное решение для решения проблемы дефицита мощности.
Ранее правительство Украины одобрило проект достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, которые готовы на 75% и 25% соответственно.
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