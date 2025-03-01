RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

МАГАТЭ могла впервые провести ротацию на ЗАЭС через оккупированные территории Украины

Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могло впервые провести ротацию на Запорожской атомной электростанции через оккупированные территории Украины. Вероятно, это могло произойти через территорию РФ и оккупированный Крым.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Произошло то, что еще несколько дней назад казалось невозможным. МАГАТЭ разместило свой персонал на территории Запорожской АЭС через оккупированные Россией территории без согласования с Украиной", - говорится в сообщении.

Днем ранее он писал, что скорее всего, ротация миссии на ЗАЭС состоялась исключительно через российскую территорию и оккупированный украинский полуостров Крым.

"Без согласия Украины вопреки предупреждениям Европейского союза. Смелый шаг для Рафаэля Гросси, который стремится стать следующим Генеральным секретарем ООН", - добавил Йозвяк в заметке от 28 февраля.

Отметим, что в Росатоме сегодня сообщали, что "маршрут ротации наблюдателей впервые проходил по территории Российской Федерации". В то же время на официальных страницах МАГАТЭ такой информации пока не было.

Напомним, что в феврале должна была состоятся ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС, однако этого не происходило из-за постоянных срывов со стороны России. В частности, 13 февраля стало известно, что россияне отправили штурмовать позиции ВСУ.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСМАГАТЭВойна в Украине