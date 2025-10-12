"МАГАТЭ должно быть более честным". Зеленский сделал заявление относительно блэкаута на ЗАЭС

Россию надо заставить обеспечить безопасность для Запорожской АЭС, чтобы ремонтные бригады смогли приступить к работе. Для этого позиция МАГАТЭ должна быть более четкой и честной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Он рассказал, что обсудил ситуацию на Запорожской атомной станции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Зеленский отметил, что Украина может отремонтировать линии энергообеспечения станции и гарантировать ее безопасность, "как это уже было десятки раз". Он подчеркнул, что именно украинские специалисты являются "стопроцентной гарантией безопасности".
"Россия не имеет интереса возвращать безопасность - их надо дожать до этого, и нужна более четкая, честная позиция МАГАТЭ. Россия может и должна прекратить обстрелы, чтобы ремонтные бригады могли работать", - отметил украинский лидер.
Он напомнил, что сейчас на Запорожской АЭС продолжается самый длинный блэкаут - станция работает на дизель-генераторах почти три недели.
"Так не должно быть. Россия пользуется моментом - и это сосредоточенность мировой дипломатии на Ближнем Востоке. Путин пошел на эскалацию на ЗАЭС, также Россия сделала свои удары более подлыми по нашей энергетике", - заявил Зеленский.
Президент добавил, что ударами с воздуха россияне пытаются компенсировать то, чего им не удалось достичь на земле за весну и лето.
Напомним, крупнейшая в Европе Запорожская АЭС длительное время остается без связи с украинской энергосистемой. Сейчас станция работает на дизель-генераторах, что является аварийным режимом работы.
Сотрудники Международного агентства по атомной энергии 6 октября зафиксировали серию выстрелов в районе Запорожской атомной электростанции. Их расстояние от периметра станции составляло 1,25 км.
Отметим, после отключения ЗАЭС от внешних источников питания на станции сохраняется серьезная ситуация с точки зрения ядерной безопасности.
Возможна ли ядерная катастрофа на ЗАЭС и может ли помочь МАГАТЭ - читайте в материале РБК-Украина.