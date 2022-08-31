ua ru
Ср, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МАГАТЕ їде на ЗАЕС: Україна передала список показників для перевірки

Новость на русском →
Київ, Середа 31 серпня 2022 11:11
МАГАТЕ їде на ЗАЕС: Україна передала список показників для перевірки Фото: місія МАГАТЕ вирушає з Києва на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Україна передала експертам МАГАТЕ перелік показників, які важливо перевірити під час візиту ядерників на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Міненерго України Германа Галущенка.

"Ми спільно обговорили і передали місії перелік технічних (показників - ред.) і показників безпеки, які важливо перевірити міжнародним експертам під час візиту на станцію. Успішна реалізація всіх завдань місією матиме велике значення для ядерної безпеки не тільки України, а й усього світу", - зазначив він.

Нагадаємо, вранці 31 cерпня місія МАГАТЕ виїхала з Києва на Запорізьку АЕС.

Перед відправленням конвою в коментарі журналістам глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що експерти планують провести на Запорізькій АЕС "кілька днів". Зокрема, експерти хочуть поспілкуватися з персоналом і скласти звіт.

У той же час окупанти дають на перевірку станції всього один день.

Як вчора заявив глава Офісу президента, російські війська намагаються зірвати візит місії на ЗАЕС імітуючи бойові дії в Енергодарі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ
NEWS
Українці за кордоном мають сплачувати податок двічі? Яке рішення знайшли у Кабміні
Українці за кордоном мають сплачувати податок двічі? Яке рішення знайшли у Кабміні
DAILY
Данило Гетманцев: Знизити чи скасувати податки? Два питання: яка мета і за чий рахунок
Ростислав Шаправськийголовний редактор Данило Гетманцев: Знизити чи скасувати податки? Два питання: яка мета і за чий рахунок