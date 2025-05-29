МАГАТЭ не видит признаков подготовки России к запуску Запорожской АЭС, - Reuters

Россия планирует запустить ЗАЭС

Напомним, на днях газета The New York Times сообщила, что российские войска строят линии электропередач на временно оккупированных территориях на юго-востоке Украины, чтобы подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме.

Данные, собранные Greenpeace, и спутниковые снимки показывают новые линии электропередач и опоры между оккупированными украинскими городами Мариуполь и Бердянск на побережье Азовского моря, которые появились после февраля 2025 года.

По данным Greenpeace, это доказывает, что Москва готова перезапустить и эксплуатировать Запорожскую АЭС, которая была остановлена в начале полномасштабного вторжения России.

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