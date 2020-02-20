У Магадані Ан-2 не зміг злетіти і впав, є постраждалі

У Росії в аеропорту Магадана приватний літак Ан-2 здійснив жорстку посадку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МНС Магаданської області.

На борту перебувало 14 осіб, 12 пасажирів і 2 члени екіпажу, які самостійно залишили повітряне судно. Постраждали 7 осіб, загрози їхньому життю та здоров'ю немає. При цьому всіх, хто перебував на борту літака госпіталізували для обстеження.

За даними російських ЗМІ, при зльоті літак не зміг набрати висоту і впав з висоти 10 метрів. При падінні він отримав серйозні пошкодження крила, хвоста і фюзеляжу.

Нагадаємо, що вранці 4 жовтня біля Львова сталася аварійна посадка транспортного літака Ан-12. Близько 7 ранку літак зник з радарів міжнародного аеропорту "Львів". Пізніше екіпаж вийшов на зв'язок і повідомив про аварійну посадку. Рятувальники виявили літак Ан-12 за 1,5 кілометра до злітно-посадкової смуги.

Як повідомляло РБК-Україна, попередньо відомо, що аварійна посадка літака Ан-12 сталася через закінчення пального. За даними рятувальників, у результаті аварійної посадки Ан-12 загинули 3 людини, ще троє постраждали. Доля ще двох була невідома.

Також повідомлялося, що літак Ан-12 авіакомпанії "Україна-Аероальянс" здійснював чартерний вантажний рейс за маршрутом Віго, що в Іспанії.