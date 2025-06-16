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Есть всего 30 минут на тренировку? Эти 5 упражнений быстро изменят ваше тело

Понедельник 16 июня 2025 14:25
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Есть всего 30 минут на тренировку? Эти 5 упражнений быстро изменят ваше тело Названа эффективная 30-минутная тренировка на все тело (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Эффективная тренировка продолжительностью всего 30 минут в день помогает укрепить мышцы, улучшить работу сердца и сжигать лишние калории. Она включает всего 5 эффективных упражнений и является идеальным решением для тех, кто имеет ограниченное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Что делать во время тренировки

Сосредоточьтесь на сложных движениях

Тренер Эверетт Майнер рассказал, если у вас есть всего 30 минут, самый разумный способ структурировать тренировку - это сосредоточиться на сложных движениях и правильно сочетать движения, чтобы сэкономить время и увеличить плотность тренировок.

Сложные движения, такие как отжимания, приседания и становая тяга, тренируют много суставов и групп мышц одновременно. Эти упражнения отлично подходят для развития силы, мощности и функциональной подготовки в целом.

Необязательно тренироваться в течение длительного времени. Именно прогресс важнее продолжительности. Дело не в том, сколько времени вы тратите на тренировки, а в том, меняетесь ли вы.

Если вы постоянно добавляете вес, делаете больше повторений или повышаете качество своих движений, то вы, вероятно, наращиваете силу и мышечную массу. Это абсолютно возможно за 30 минут или даже меньше.

Избегайте спешки

Избегайте превращения короткой тренировки в поспешное круговое занятие с легкими весами и большим количеством повторений.

Спешка не даст значимых долгосрочных результатов в мышцах и силе.

Используйте оборудование, которое охватывает широкий диапазон движений

Поскольку у вас всего 30 минут, то стоит начать с оборудования, которое охватывает хороший диапазон движений и позволяет прогрессивную перегрузку.

Некоторое оборудование, которое может быть полезным, включает гантели, эспандеры с ручками, регулируемую скамейку, утяжеленный жилет или турник, гири и поролоновый валик.

Пример 30-минутной тренировки

Чтобы тренировка была максимально эффективной, стоит включить такие сочетания упражнений:

  • жим лежа с двойной штангой и тяга гантелей
  • приседания с гантелями и жим над плечами
  • румынская становая тяга и подтягивания
  • обратные выпады и поднятие ног

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