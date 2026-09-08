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Maersk приостанавливает работу с терминалом в Борисполе на фоне атак по логистике

18:15 08.09.2026 Вт
2 мин
Логистический гигант сообщил клиентам о необходимых дальнейших действиях
aimg Анастасия Мацепа
Фото: Maersk прекращает работу с терминалом в Борисполе (Getty Images)

Maersk Украина приостанавливает работу с терминалом в Борисполе, оператором которого является BIT VANTAGE LLC. Клиенты, чьи импортные заявки еще не прибыли на терминал, находятся в пути или только планируются к отправке, просят обратиться к представителям интермодального отдела компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Maersk Украина.

В компании объяснили решение операционными причинами, не вдаваясь в подробности. Изменения касаются импортных заявок, еще не прибывших на терминал, находятся в пути или планируются к отправке.

Клиентам в Maersk рекомендуют обратиться к представителям интермодального отдела, чтобы получить дальнейшие инструкции по поводу таких отправлений.

Большой мультимодальный ("сухой") контейнерный терминал, расположенный в Борисполе, играет роль ключевого транспортно-логистического хаба для Киевской области и всей Центральной Украины.

Терминал используется глобальными операторами в качестве опорной площадки для аккумуляции, таможенного оформления, хранения и последующего распределения импортных и экспортных грузов клиентов в столичном регионе.

Датская группа AP Moller – Maersk – один из крупнейших в мире глобальных операторов морских контейнерных перевозок и встроенной логистики со штаб-квартирой в Копенгагене. Работает на Украине с 1993 года. Компания обеспечивает комплексные интермодальные перевозки ("от двери до двери") с использованием морских линий, железнодорожного и автомобильного транспорта и сухопутных терминалов.

Решение логистического гиганта было принято на фонеактивизации российских ударов по складским объектам и гражданской инфраструктуре Киевской области, в частности в Борисполе. Систематические обстрелы логистических хабов не только создают прямую угрозу сохранению грузов и жизни персонала, но и критически усложняют их международное страхование.

Напомним, это не первое решение Maersk об изменении работы с украинскими портовыми мощностями из-за ситуации безопасности. В июле компания временно приостановила сервис через Черноморский рыбный порт. Тогда в Maersk объяснили это ситуацией в Черном море, влияющей на операционную деятельность.

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