RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть понимание, кто является общим врагом. Кулеба обсудил в Варшаве протесты на границе

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба, сегодня, 22 февраля, встретился в Варшаве с руководителем Кабинета премьер-министра Польши Павлом Грасем и главой Комиссии по иностранным делам Сейма Польши Павлом Ковалем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы МИД Украины.

Как отметил Кулеба, правительства Украины и Польши настроены на решение проблемных вопросов по протестам на границе. В то же время, он приветствовал решения, которые будут гарантировать беспрепятственные поставки военных и гуманитарных грузов в Украину.

Фото: Кулеба обсудил в Варшаве протесты на границе (twitter.com/DmytroKuleba)

"Обсудили также дальнейшие совместные усилия для наращивания военных поставок. В Киеве и Варшаве есть четкое понимание, кто является нашим общим врагом", - добавил министр.

Ситуация на границе Украины и Польши

С ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Уже в январе границу удалось разблокировать после подписания между перевозчиками и правительством польского соглашения.

В феврале протесты на границе снова возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры. Недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Вчера президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Дональду Туску встретиться на границе.

Туск, в свою очередь, анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.

Детальнее о том, что происходит на польско-украинской границе - читайте в материале РБК-Украина.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеПольша