Есть понимание, кто является общим врагом. Кулеба обсудил в Варшаве протесты на границе

Как отметил Кулеба, правительства Украины и Польши настроены на решение проблемных вопросов по протестам на границе. В то же время, он приветствовал решения, которые будут гарантировать беспрепятственные поставки военных и гуманитарных грузов в Украину.

Фото: Кулеба обсудил в Варшаве протесты на границе (twitter.com/DmytroKuleba)

"Обсудили также дальнейшие совместные усилия для наращивания военных поставок. В Киеве и Варшаве есть четкое понимание, кто является нашим общим врагом", - добавил министр.

Ситуация на границе Украины и Польши

С ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Уже в январе границу удалось разблокировать после подписания между перевозчиками и правительством польского соглашения.

В феврале протесты на границе снова возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры. Недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Вчера президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Дональду Туску встретиться на границе.

Туск, в свою очередь, анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.

Детальнее о том, что происходит на польско-украинской границе - читайте в материале РБК-Украина.