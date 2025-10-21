"Имеем практический опыт и видение развития". "Агро Газ Трейдинг" подала заявку на приватизацию ОПЗ
25 ноября состоится аукцион по приватизации Одесского припортового завода. Стартовая цена предприятия составляет 4,5 млрд грн. Компания "Агро Газ Трейдинг", которая обеспечивала функционирование ОПЗ в 2019-2021 годах путем поставки газа и экспорта продукции, уже уплатила регистрационный взнос для участия в приватизации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.
"AGT имеет в своем активе практический опыт работы на рынках газа, минеральных удобрений, аграрной продукции, логистики, успешное сотрудничество с ОПЗ и способна масштабировать наработанный опыт в системные решения повышения энергоэффективности ОПЗ, его технологическое обновление и развитие портовой инфраструктуры. Цель компании - создать в Черноморском регионе современный центр тяготения капитала и компетенций, который ускорит восстановление Украины и повысит ее конкурентоспособность на мировых рынках", - указывают в АГТ.
В АГТ выражают уверенность в том, что нынешний раунд приватизации ОПЗ окажется успешным при разработке прозрачных правил приватизационного аукциона, свободного доступа к энергоресурсам и логистике, честного распределения рисков и гарантий непрерывности производства при переходе права собственности.
Компания подписала соглашение о конфиденциальности (NDA) со своей стороны и ожидает его подписания со стороны государственных органов
"В 2019-2021 годах мы инвестировали значительные ресурсы в поддержку запуска и работы ОПЗ. Тогдашний сорванный приватизационный трек показал простую вещь: чтобы сохранить стратегическую роль завода, нужно не временное партнерство, а ответственное долгосрочное управление с прозрачными обязательствами перед государством и трудовым коллективом", – отметил партнер АГТ Владимир Колот.
Напомним, в 2019-2021 компания АГТ стала давальцем природного газа для ОПЗ. За указанный период завод переработал 1,4 млрд кубометров газа, произведя почти 2 млн тонн химической продукции - удобрений и аммиака.