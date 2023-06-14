Должен знать каждый. Трудовая повинность и ограничение свобод: главные правила военного положения в Украине

Так, согласно закону, во время действия военного положения в Украине могут ограничиваться конституционные права и свободы гражданина. В частности, может вводиться трудовая повинность, расквартирование, эвакуация или запрет на передвижение. Однако для этого нужно отдельное решение полномочного органа, например Кабмина. Сам же закон содержит только список возможных правил и ограничений на время войны.

Жизнь в войне

Cрези возможных правил и ограничений законодатели выделили следующие:

Усиленная охрана объектов критической инфраструктуры и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, или же их могут перевести на особый режим работы. Трудовая повинность для работоспособных. Речь идет о тех, кто не привлечен к работе в оборонной сфере и защите критической инфраструктуры и не забронирован. Таких лиц могут привлекать к общественно полезным работам, выполняемым для удовлетворения потребностей военных, правоохранителей и сил гражданской защиты, обеспечения функционирования национальной экономики и защиты критической инфраструктуры. Имеется в виду та работа, которая не требует специальной профессиональной подготовки. При этом за такими лицами должно сохраняться прежнее место работы (должность). Мощности и трудовые ресурсы компаний всех форм собственности могут использоваться для нужд обороны. Допускается изменение режима работы. Принудительное отчуждение имущества (частного, коммунального, государственного) для нужд государства. Комендантский час (запрет находиться в определенный период суток на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений) и режим светомаскировки. Ограничение передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспорта. Проверка документов, осмотр вещей, транспорта, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан. Запрет на проведение мирного собрания, митингов и других массовых мероприятий. Может рассматриваться вопрос о запрете политических партий, если они направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Запрет или ограничение по выбору места пребывания или места жительства граждан. Регулировка поставщиков электронных коммуникационных сетей, полиграфических предприятий, издательств, телерадиоорганизаций, телерадиоцентров, заведений культуры и медиа. Местные радиостанции, телевизионные центры и типографии могут использоваться для военных нужд. Также могут запрещать работу приемопередающих радиостанций личного и коллективного пользования, а также передачу информации через компьютерные сети. У предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности отдельных граждан при обнаружении нарушения могут изъять электронное коммуникационное оборудование, телевизионную, видео- и аудиоаппаратуру, компьютеры и другие технические средства связи. Может вводиться запрет на торговлю оружием, сильнодействующими химическими и отравляющими веществами, а также алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе. Особый режим в сфере производства и реализации лекарственных средств, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, другие сильнодействующие вещества. Изъятие у предприятий, учреждений и организаций учебной и боевой техники, взрывчатых, радиоактивных веществ, а также сильнодействующих химических и ядовитых веществ. Запрет на изменение места жительства для граждан, состоящих на военном или специальном учете в Минобороны, СБУ или Службе внешней разведки без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа. Также могут ограничивать прохождение альтернативной (невоенной) службы. Военно-квартирная повинность по расквартированию военных, правоохранителей, личного состава службы гражданской защиты и эвакуированного населения. Может устанавливаться порядок использования фонда защитных сооружений гражданской защиты. Эвакуация населения при чрезвычайной ситуации, а также из зон вооруженных конфликтов в безопасные районы. Также могут эвакуировать материальные и культурные ценности, находящиеся в государственной собственности. Может вводиться нормированное обеспечение населения основными продовольственными и непродовольственными товарами. Усиление охраны государственной тайны. В законе предусмотрено интернирование (принудительное поселение) граждан иностранного государства, которое угрожает нападением или агрессией против Украины. Эвакуация задержанных из СИЗО и этапирование осужденных из учреждений, расположенных в местностях, приближенных к районам боевых действий.

Ограничение в действии

Отметим, сейчас почти на всей территории Украины введен комендантский час. В каждой области местные власти сами определяют время ее действия, а также, при необходимости, могут вводить длительный комендантский час (на несколько дней). В частности, длительный комендантский час вводят для проведения работ по выявлению диверсантов.

Еще одно правило войны - светомаскировка. Ее также вводят по решению власти на местах - в определенные часы нужно выключать свет.

Также во время военного положения украинцы должны всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Еще одним опробованным на практике ограничением является запрет на продажу алкоголя. На данный момент он уже снят, но действовал в первые месяцы войны.

Проводится в Украине и эвакуация. В частности, сейчас украинцев эвакуируют из Херсонской области - из тех регионов, которые были затоплены из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Также эвакуация проводится и из районов активных боевых действий. Лица, которые покидают свои дома, по закону должны получать выплаты как внутренне перемещенные лица.