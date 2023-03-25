Имеет большой запас. Почему РФ активнее применяет авиабомбы: объяснение Игната

Российские войска обладают большим запасом авиационных бомб. При этом переработать их на управляемые врагу дешевле и быстрее, чем производить ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день, россияне могут сбрасывать свои планирующие авиабомбы на расстоянии 50 и более километров, не доходя до нашей границы. Поэтому Украина должна иметь средства, чтобы поражать самолеты, которые выпускают эти бомбы.

"Это новые вызовы и угрозы для нас. Как видим, в этой войне все больше и больше появляется новейшее вооружение, которое начинает активно применяться. Это и дроны-камикадзе, и многое другое. Что такое авиационные бомбы, мы уже хорошо видели и в Изюме и в Мариуполе", - отметил Игнат.

Он акцентировал, когда у Украины не было мощной ПВО, враг применял бомбы свободного падения.

"В настоящее время РФ вынуждена перейти на дальний радиус действия. И это новые вызовы для нас. Ведь бомбы типа "ФАБ - 500" у россиян есть в достаточном количестве. Они нуждаются в минимальной доработке, установке крыльев и системе даже примитивной навигации, и таким образом становятся планирующими. Это гораздо дешевле для россиян, чем производить в условиях санкций и применять против украинцев очень ценные ракеты", - пояснил Игнат.

В свою очередь он подчеркнул, что ВСУ тоже используют подобные бомбы, но их у нас не так много.

"Нужно еще наладить их выпуск, но мы их используем. И хотя эти бомбы меньшей мощности, они очень высокоточны, поэтому их эффективность в разы выше", - добавил Игнат.

Напомним, что ночью 24 марта россияне нанесли удары авиабомбами по Сумской области, выпустив их из самолетов Су-35.

Добавим, как сообщили в Defense Express, для ударов по Сумской области РФ использовала свои аналоги американских планирующих бомб JDAM-ER.

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