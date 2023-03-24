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Стало известно, откуда войска РФ запускали авиабомбы по Сумской области

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Сумская область, Пятница 24 марта 2023 10:31
Стало известно, откуда войска РФ запускали авиабомбы по Сумской области Фото: стало известно, откуда войска РФ запускали авиабомбы по Сумской области (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ночью запускали "Шахеды" с северо-восточного направления. Враг нанес удары авиабомбами авиацией, взлетевшей с аэродромов Морозовск (Ростовская область) и Ахтубинск (Астраханская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Указано, что в ночь на 24 марта противник атаковал Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131 (дроны атаковали Сумскую область и Кривой Рог) и управляемыми авиационными бомбами.

"Пуски "Шахедов" осуществлялись с северо-восточного направления. Тактическая авиация врага была поднята с двух российских аэродромов Морозовск и Ахтубинск. Десять истребителей Су-35 совершили пуски 11 управляемых авиабомб", - говорится в сообщении.

Также оккупационные войска совершили пуск одной ракеты Х-31П по Сумской области.

Стало известно, откуда войска РФ запускали авиабомбы по Сумской области

Фото: приблизительное расположение аэродромов, из которых россияне ночью поднимали авиацию для ударов по Сумской области (google.com.ua/maps)

Напомним, что в Сумской области в результате вражеских ночных атак два человека погибли, а еще 10 получили ранения.

Добавим, ночью российские войска выпустили по Кривому Рогу 6 дронов-камикадзе "Шахед", из которых только один удалось сбить украинским защитникам.

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