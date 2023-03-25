Має великий запас. Чому РФ активніше застосовує авіабомби: пояснення Ігната

Російські війська мають великий запас авіаційних бомб. При цьому переробити їх на керовані ворогу дешевше і швидше, ніж виробляти ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону

За його словами, станом на сьогодні, росіяни можуть скидати свої плануючі авіабомби на відстані 50 і більше кілометрів, не доходячи до нашого кордону. Тож Україна має насамперед мати засоби, аби вражати літаки, які випускають ці бомби.

"Це нові виклики й загрози для нас. Як бачимо, в цій війні все більше і більше з’являється новітнього озброєння, яке починає активно застосовуватись. Це і дрони-камікадзе, і багато іншого. Що таке авіаційні бомби, ми вже добре бачили і в Ізюмі, і в Маріуполі", - зазначив Ігнат.

Він акцентував, коли Україна не мала потужної ППО, ворог застосовував бомби вільного падіння.

"Нині РФ змушена перейти на дальній радіус дії. І це нові виклики для нас. Адже бомби типу "ФАБ - 500" у росіян є в достатній кількості. Вони потребують мінімальної доробки, встановлення крил і системи навіть примітивної навігації, і таким чином стають плануючими. Це набагато дешевше для росіян, ніж виготовляти в умовах санкцій і застосовувати проти українців дуже коштовні ракети", - пояснив Ігнат.

Своєю чергою він наголосив, що ЗСУ теж використовують подібні бомби, але їх у нас не так багато.

"Потрібно ще налагодити їх випуск, але ми їх використовуємо. І хоча ці бомби меншої потужності, вони надзвичайно високоточні, тому їх ефективність в рази вища", - додав Ігнат.

Нагадаємо, що вночі 24 березня росіяни завдали ударів авіабомбами по Сумській області, випустивши їх із літаків Су-35.

Додамо, як повідомили в Defense Express, для ударів по Сумській області РФ використовувала свої аналоги американських плануючих бомб JDAM-ER.

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