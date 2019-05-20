У травні ціна газу для жителів Чернігівської області знизиться на 24 копійки

З травня побутові споживачі газу в залежності від регіону будуть сплачувати різну ціну за енергоносій

Ціна газу для жителів Чернігівської області у травні складе 8 309,33 за тис. куб. м, а в червні - 8 689,40 за тис. куб. м. Підставою для таких змін стало введення нових тарифів на транспортування газу по магістральних газопроводах для АТ "Укртрансгаз", а також коливання оптової ціни "Нафтогазу". Про це повідомляє прес-служба "Чернігівгаз Збуту".

"З травня побутові споживачі газу в залежності від регіону будуть сплачувати різну ціну за енергоносій. Нещодавно НКРЕКП прийняло рішення ввести для АТ "Укртрансгаз" тимчасові тарифи на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок точок входу і виходу. Досі для цієї компанії діяли різні тарифи по областях, що дозволяло тримати ціну газу для побутових потреб на одному рівні по всій Україні. А зараз транспортувальники почнуть отримувати за свої послуги фіксовану оплату, так званий "тариф для точки виходу з фізичним розташуванням до прямим споживачам". Іншими словами, це буде своєрідна абонплата за доставку газу магістральними газопроводами. З кожного оплаченого побутовими споживачами кубометра на рахунок компанії буде надходити 19 коп.", - йдеться в повідомленні.

В залежності від коливань оптової ціни газу від державного монопольного постачальника НАК "Нафтогаз України", з урахуванням його торговельної націнки, кінцева ціна для населення буде змінюватися щомісяця. Зокрема, за словами прес-служби, в травні НАК буде продавати місцевим постачальникам газ для побутових потреб за ціною 7 188 гривень за тис. куб. м з ПДВ, а з 1 червня - по 7 558,80 гривень за тис. куб. м з ПДВ.

"Враховуючи зміну зазначених складових, ціна газу для жителів Чернігівської області з 1 травня становить 8 309,33 за тис. куб. м, а в червні - 8 689,40 за тис. куб. м", - йдеться в повідомленні.

На думку "Чернігівгаз Збуту", це створить додаткові труднощі з перерахунком обсягів споживання. Оскільки чимала частина клієнтів щомісяця звертається з цих питань у газову компанію.

"Так, у травні 2019 року кубометр газу для жителів Чернігівської області буде коштувати 8,31 гривень, тобто подешевшає на 24 коп. Однак у червні споживачам вже доведеться викласти за куб на 38 коп. більше, а саме 8,69 гривень, - повідомив директор "Чернігівгаз Збуту" Іван Луста. - В разі несвоєчасної передачі споживачем показів лічильника газу, виникає різниця між фактичним споживанням і розрахунковими нарахуваннями, які застосовуються при відсутності показань. Це в свою чергу утруднить проведення перерахунків".

У той же час, інші тарифні складові ціни газу не змінилися. За словами прес-служби, на рахунку "Чернігівгаз Збуту", згідно з Постановою КМУ № 867 від 19.10.2018 р., буде залишатися не більше 2,5% від вартості газу - це максимально дозволена торгова націнка. Частка Оператора ГРМ "Чернігівгазу" складе ті ж 75 коп. з одного розподіленого кубометра.

За даними Асоціації газового ринку України, в травні самим дешевим газ для жителів столиці, а найдорожчим - для Миколаївської області. На сьогодні кожен клієнт "Чернігівгаз Збуту" отримує інформацію про всіх складових ціни газу в рахунках за газ.