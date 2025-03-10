Имеет стратегическое значение: в ЦПД рассказали о подвергшемся атаке Новокуйбышевском НПЗ

Лейтенант отреагировал на неподтвержденные сообщения о беспилотном ударе по Новокуйбышевскому НПЗ в ночь на 10 марта.

Он рассказал, что мощность данного российского нефтеперерабатывающего завода достигает 8,8 миллиона тонн нефти в год.

Это, отмечает Коваленко, делает Новокуйбышевский НПЗ "одним из десяти крупнейших в РФ".

Руководитель ЦПД также рассказал, что на заводе производят широкий спектр нефтепродуктов, среди которых бензин, дизельное топливо и мазут, которые "критически важны для транспорта и военной техники".

"Для армии РФ этот НПЗ имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает стабильные поставки топлива для военных операций", - констатировал Коваленко.

Взрывы в Самарской области и атака на Новокуйбышевский НПЗ

Как сообщалось ранее, этой ночью, 10 марта, в Самарской области прогремели несколько взрывов на фоне заявлений об угрозе воздушной атаки. В регионе якобы были зафиксированы беспилотники.

В сети появились кадры якобы в районе города Новокуйбышевск, на них были вспышки и были слышны взрывы. Кроме того, в интернете высказывали предположение, что целью дронового удара якобы стал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который входит в группу "Роснефти".

Уже утром в сети обнародовали видео с пожаром в Новокуйбышевске после ночной воздушной атаки.

Добавим, что в Минобороны РФ утром в своем отчете по "отражению" атаки беспилотников утверждали, что в Самарской области якобы было ликвидировано три БПЛА этой ночью.

Стоит напомнить также, что этот НПЗ уже дважды подвергался атаке БПЛА почти ровно год назад.

Так, ранее в марте 2024 года был дроновый удар на Куйбышевский НПЗ в Самарской области, и из-за атаки беспилотников на объекте была остановлена работа, поскольку была повреждена одна из установок.