ru ua
Ср, 01 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У травні енергетики повернули світло 650 тисячам родин у Донецькій області, - ДТЕК

Новость на русском →
Середа 01 червня 2022 12:41
У травні енергетики повернули світло 650 тисячам родин у Донецькій області, - ДТЕК Фото: у травні енергетики повернули світло 650 тисячам родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Упродовж травня ремонтні бригади компанії ДТЕК відновили електропостачання 579 населених пунктів Донецької області, повернувши світло для 650 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Енергетики постійно працюють над тим, щоб відновлювати енергопостачання. Протягом травня 579 населених пунктів, лише в одній Донецькій області, були заживлені. Деякі по п‘ять разів. І 650 тисяч споживачів отримали світло в результаті цих за живлень. Робота йде постійно", - сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

Сахарук додав, що енергетики компанії щодня повертають світло десяткам тисяч родин в регіоні.

"Кількість заживлених протягом доби - 20-30 тисяч кожного дня. Це величезна робота, яка виконується працівниками для того, щоб повертати світло в оселі українців", - додав Сахарук.

Він зазначив, що бригади часто не можуть виїхати на ремонтні роботи через активні бойові дії. Енергетики приступають до відновлювальних робіт після надання дозволу від ЗСУ.

Як повідомлялось раніше, у травні енергетики ДТЕК повернули світло майже 700 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Київській областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Донецька область
NEWS
У Міноборони пояснили, чому не повідомляють про успіхи контрнаступу ЗСУ
У Міноборони пояснили, чому не повідомляють про успіхи контрнаступу ЗСУ
DAILY
"Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу