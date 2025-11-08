Мир для Украины должен быть справедливым и с гарантиями безопасности, - МИД Австрии

Австрия продолжает выступать за достижение мира в Украине. Он должен быть устойчивым и с прочными гарантиями безопасности.
Об этом заявила глава австрийского МИД Беате Майль-Райзингер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Захватническая война России фундаментально изменила Европу. Уже более 1 200 дней страданий и смертей в Украине. Пришло время для прекращения убийств. Поэтому Россия должна по-настоящему сесть за стол переговоров. Мир, конечно, должен быть всесторонним, справедливым и устойчивым, подкрепленным прочными гарантиями безопасности", - сказала министр в обращении к участникам 29-го Европейского форума в Вене
Она подчеркнула, что в Украине не может быть мира без Украины, а в Европе не может быть безопасности без европейцев. Кроме того, Майнль-Райзингер добавила, что Австрия продолжит поддерживать Украину, в частности, относительно намерений Киева присоединиться к ЕС.
Также глава МИД подчеркнула, что Европа должна взять на себя новую ответственность за собственную безопасность, стабильность и будущее.
"Это означает полное участие во внешней, безопасности и оборонной политике Европейского Союза. И это означает стоять вместе, объединенными и уверенными. Европейцы сильны тогда, когда говорят в один голос", - сказала она.
Министр добавила, что Австрия делает свой вклад. В частности, способствует дальнейшему развитию общей политики безопасности и обороны, а также созданию "настоящего оборонного союза".
"Мы также укрепляем общественное сознание относительно безопасности и обороны, потому что безопасность Европы касается каждого из нас", - резюмировала Майнль-Райзингер.
Напомним, что президент США Дональд Трамп с приходом к власти начал попытки закончить войну в Украине.
Для этого были проведены неоднократные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, личная встреча в Анкоридже, а также многочисленные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В октябре после очередного телефонного звонка с диктатором РФ, Трамп анонсировал новую встречу, которая теперь должна была состояться в Будапеште.
Однако вскоре лидер США ее отменил. В СМИ была информация, что Россия не изменила своих требований по окончанию войны, что и послужило поводом перенести встречу на неопределенный период.
Стоит отметить, что в рамках длительных переговорных процессов Украина вместе с европейскими странами-партнерами разрабатывает послевоенные гарантии безопасности.
Несколько недель назад Зеленский сообщил, что эти гарантии почти готовы на бумаге, но добавил, что нужны также гарантии от США. Еще через некоторое время президент сообщил, что Киев и Вашингтон уже обсуждают такие гарантии и стороны находятся на пути к результату.