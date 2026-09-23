"Должно быть стыдно": Макрон жестко раскритиковал Трампа на Генасамблее ООН

Макрон поставил под сомнение заявления американского президента об успехе мирного плана, отметив, что несмотря на объявленный мир, в секторе Газа до сих пор не был открыт ни один гуманитарный коридор.

Французский лидер заявил, что мир наблюдает за ситуацией, "за которую должно быть стыдно всем", и раскритиковал Трампа за представление своего плана по Газе как дипломатического триумфа.

"Год назад здесь, в этом же зале, около десятка государств признали Палестину. Я слышу циничные слова некоторых людей: "Признание - это всего лишь бумажка, посмотрите на реальность", - сказал Макрон.

Во время выступления французский президент ударил кулаком по трибуне. Он подчеркнул, что международное сообщество не может говорить о доверии, продолжая бездействовать на фоне происходящего в Газе.

"Но о каком доверии к нам может идти речь, если мы и дальше будем бездействовать перед тем, что происходит в Газе? Некоторые хвастаются якобы достигнутым миром. Но этот мир ни на секунду не восстановил гуманитарный доступ. Неужели мы просто будем стоять и наблюдать за этим зрелищем, за которое должно быть стыдно всем нам?" - заявил Макрон.

Его выступление состоялось через несколько часов после речи Трампа с той же трибуны. Президент США назвал свой 20-пунктовый мирный план по Газе дипломатическим успехом.

После критики Макрона Государственный департамент США опубликовал в соцсети X цитату Трампа. Американский президент заявил об единогласном одобрении Советом Безопасности ООН мирного плана по Газе и создании "Совета мира", назвав эти события "фантастическими".

"Год назад, когда я обращался к великим лидерам в этом зале, жестокая война в Газе все еще продолжалась. Через несколько недель мы завершили войну в Газе, спасши бесчисленные тысячи жизней", - сказал Трамп.

При этом во Франции Макрон сталкивается с критикой со стороны части политиков и активистов, которые считают, что после признания Палестинского государства в сентябре прошлого года он сделал недостаточно.

В то же время Париж усилил позицию в отношении насилия со стороны израильских поселенцев против палестинцев на Западном берегу. Франция ввела ряд национальных санкций, а также начала процесс запрета продукции из израильских поселений на оккупированном Западном берегу.

"Посмотрите, что происходит на Западном берегу, где каждый день происходят нарушения. Ради чего? ХАМАС никогда не действовал на Западном берегу", -- заявил Макрон.