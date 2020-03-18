У травні буде проведено індексацію пенсій, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли уряд розпочне індексацію пенсій українцям у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента в Facebook.

За словами Зеленського, вже починаючи з 1 травня український уряд розпочне індексацію пенсій. А вже з 1 квітня українські пенсіонери почнуть отримувати додаткову допомогу в розмірі 1 тис. гривень у зв'язку з пандемією коронавірусу.

"З 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим пенсіонерам, які мають пенсію меншу за 5 тисяч гривень. А з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що уряд під час карантину через пандемію коронавірусу підготував додаткові виплати пенсіонерам із низьким рівнем доходу. Громадяни з пенсією нижче 5 тисяч гривень одноразово отримають додаткову тисячу гривень.

Крім того, міністр з соціальної політики Марина Лазебна заявляла, що уряд з 1 квітня планує почати роботу над питанням індексації пенсій. Вона додала, що протягом року 11 млн пенсіонерів отримають виплати.

Напередодні, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів проведе індексацію пенсій в цьому році.