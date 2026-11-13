Мадьяр изменил мнение о встрече с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал о 10-15-минутном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине. Говорили не о Киеве или Будапеште.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Мадьяра Kossuth radio, которое цитирует Telex.
Разговор состоялся на полях саммита Европейского политического сообщества. Кроме Зеленского, Мадьяр пообщался с премьер-министром Люксембурга, президентом Швейцарии и премьер-министром Ирландии.
"Мы говорили о встрече с президентом, но речь шла не о Будапеште или Киеве, а о Закарпатье", - сказал Мадьяр.
По его словам, министры иностранных дел обсуждают, удастся ли провести эту встречу до конца ноября.
В соцсетях Зеленского о разговоре с венгерским премьером пока не писали.
В июле Зеленский и Мадьяр кратко побеседовали в Анкаре и договорились о подходе к встрече.
"Мы договорились, что в ближайшее время встретимся - либо в Будапеште, либо в Киеве, - а после этого вместе поедем в Закарпатье, в Берегово", - заявил Мадьяр.
Именно такой формат двусторонней встречи предлагала украинская сторона. Однако встреча так и не состоялась.
В октябре Зеленский в Брюсселе провел первую официальную встречу с Мадьяром. После этого венгерский премьер заявил, что в интересах обеих стран поставить политические и экономические отношения на новую основу.
Напомним, 12 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что встреча Зеленского и Мадьяра должна состояться.
Он также рассказал, что Украина готова к ней, а Венгрия дала зеленый свет еще двум кластерам переговоров о вступлении в ЕС.
Как сообщало РБК-Украина, 17 октября Мадьяр заявил, что не видит препятствий для транзита украинского зерна через Венгрию.
По его словам, с такой просьбой Зеленский обратился к Польше, Румынии, Словакии и Венгриина саммите ЕС.