"Мадяр" считает блицкриг РФ на Киев невозможным: даже с миллионом танков

По словам Роберта "Мадяра" Бровди, современные технологии и массовое применение дронов полностью изменили принципы ведения войны и сделали классический блицкриг невозможным.

Бровди оценил вероятность нового наступления на Киев

Роберт Бровди заявил, что даже наличие у России огромного количества бронетехники не гарантировало бы успеха в случае нового наступления на украинскую столицу.

По словам командующего Силами беспилотных систем, массовое применение дронов кардинально изменило ситуацию на поле боя.

Он подчеркнул, что при попытке наступления на Киев российские танки столкнулись бы с масштабными атаками беспилотников.

Бровди отметил, что современная война уже не похожа на классические военные кампании прошлых десятилетий, а стремительные наступательные операции стали практически невозможными.

Дроны изменили подход к ведению войны

Командующий СБС заявил, что Украина стала одной из стран, формирующих новую военную доктрину.

По его словам, сейчас беспилотники обеспечивают около 80% поражений на фронте, постепенно вытесняя традиционную бронетехнику и стрелковое вооружение.

Также Бровди считает, что страны НАТО пока не полностью адаптировались к новым условиям войны.

Он обратил внимание на то, что значительная часть западных военных руководителей проходила подготовку еще до эпохи массового применения дронов.

По мнению "Мадяра", союзникам необходимо создавать современные системы, объединяющие видеоданные, фотографии, координаты целей и подтверждения поражений.

"Россия не остановится"

Бровди также заявил, что не видит предпосылок для быстрого завершения войны.

"У меня нет никаких иллюзий относительно возможности завершения войны в ближайшее время. Если до этого и дойдет, то речь будет идти о паузе, связанной с каким-либо соглашением или геополитическими обстоятельствами", — добавил командующий Сил беспилотных систем ВСУ.