Мадьяр надеется на встречу с Зеленским и назвал возможное место

15:41 20.05.2026 Ср
2 мин
Где лидер венгерского правительства предлагает встречу Зеленскому и какие вопросы хочет обсудить?
aimg Мария Науменко
Фото: премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр (Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что надеется провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово на Закарпатье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мадяра во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

По словам венгерского премьера, Будапешт уже уведомил украинскую сторону о готовности к диалогу, а консультации на рабочем уровне между странами уже стартовали.

Мадьяр уточнил, что речь идет о переговорах относительно прав венгерского меньшинства на Закарпатье - языковых и других вопросов.

"Мы уже дали сигнал украинской стороне и даже начали рабочие консультации по правам венгерского меньшинства - языковых и других - чтобы они также получили все то, что имеют все остальные в Евросоюзе", - заявил он.

Премьер Венгрии выразил надежду, что эта серия переговоров завершится в ближайшее время, после чего может состояться его личная встреча с Зеленским.

"Я надеюсь, что эта серия рабочих переговоров быстро завершится, и, как я предлагал, вероятно, сможем встретиться с Президентом Зеленским в Берегово на Закарпатье, где венгры составляют значительную часть населения", - отметил Мадьяр.

Отдельно глава венгерского правительства заявил, что Будапешт согласится на открытие первого переговорного кластера "Основы" в переговорах Украины с ЕС после того, как, по его словам, будет "упорядочена ситуация венгров на Закарпатье".

Переговоры между Украиной и Венгрией

Напомним, 13 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о том, что Будапешту уже передали сигналы о возможности встречи между Петером Мадьяром и президентом Владимиром Зеленским.

Глава МИД подчеркивал, что Украина готова внедрить самые высокие стандарты ЕС в вопросе национальных меньшинств.

Впоследствии Мадьяр заявил о намерении инициировать встречу с Зеленским уже в начале июня. По его словам, переговоры могут состояться в Берегово на Закарпатье.

