Мадьяр официально стал новым премьер-министром Венгрии

За назначение Мадьяра на пост премьера проголосовало большинство депутатов новоизбранного парламента. "За" были 140, и еще 54 выступили "против".

Кроме того, спикером парламента стала заместитель главы партии "Тиса" Агнеш Форстхоффер. Ее назначение поддержали 193 народных избранников и 2 были "против".

К слову, одним из первых решений нового спикера стало возвращение флага Евросоюза на здание парламента. Это произошло впервые за 12 лет.

Также медиа отмечают, что предыдущий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не присутствует на инаугурационной сессии.

Еще немало важно уточнить, что по итогам выборов партия "Тиса" забрала конституционное большинство в парламенте (141 мандал из 133 необходимых и 199 максимальных)