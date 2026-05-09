Мадьяр официально стал новым премьер-министром Венгрии

В субботу 9 мая в Венгрии состоялось первое заседание нового парламента, на котором лидера партии-победителя "Тиса" Петера Мадьяра избрали новым премьер-министром страна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex, Clash Report и другие СМИ.
За назначение Мадьяра на пост премьера проголосовало большинство депутатов новоизбранного парламента. "За" были 140, и еще 54 выступили "против".
Кроме того, спикером парламента стала заместитель главы партии "Тиса" Агнеш Форстхоффер. Ее назначение поддержали 193 народных избранников и 2 были "против".
К слову, одним из первых решений нового спикера стало возвращение флага Евросоюза на здание парламента. Это произошло впервые за 12 лет.
Также медиа отмечают, что предыдущий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не присутствует на инаугурационной сессии.
Еще немало важно уточнить, что по итогам выборов партия "Тиса" забрала конституционное большинство в парламенте (141 мандал из 133 необходимых и 199 максимальных)
Напомним, недавно Петер Мадьяр заявил, что необходимо расширить права венгерского меньшинства в Украине. Он дал понять, что только при таком условии Будапешт будет готов поддержать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.
Помимо этого, в СМИ писали, что позиция Мадьяра во многом повторяет требования, которые ранее озвучивал уже бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В частности, речь шла о перечне из 11 пунктов, который был представлен Киеву в 2024 году, где особое внимание уделялось правам венгерской общины и возможности обучения на венгерском языке.
Также мы писали, что Петер Мадьяр встретился недавно в мэром Берегово Золтаном Бабяком. Они обсудили. Поддержку венгерской громады на Закарпатье и возможность восстановления конструктивных отношений между Украиной и Венгрией.
Помимо этого, Мадьяр сообщил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Береговом в июне, чтобы как раз поговорить на эти темы.