Мадьяр хочет от Украины выполнения 11 условий Орбана по Закарпатью

Венгрия требует от Украины вернуть гарантии для венгерского национального меньшинства по использованию родного языка для начала нового этапа в двусторонних отношениях.
Об этом заявил глава венгерского правительства Петер Мадьяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пренсконференцию для прессы в Брюсселе.
"У нас есть предложение из 11 пунктов, и оно не является чем-то новым для украинских партнеров. Мы бы хотели, чтобы украинские партнеры согласились на него", - сказал венгерский премьер.
Эти пункты, по его словам, непосредственно касаются языковых и культурных вопросов.
"Для нас важно, чтобы у нас были гарантии для 100000 венгров, проживающих в Украине, - что они смогут использовать свой родной язык в школе, культурной деятельности и государственном управлении", - подчеркнул Мадьяр.
Мадьяр отметил, что стороны уже прошли несколько раундов технических переговоров, и Будапешт поддерживает активные контакты с украинской стороной.
Венгерское правительство рассчитывает, что Украина согласится на условия и внесет необходимые изменения в свое законодательство.
Следующим шагом после завершения технических встреч должна стать двусторонняя встреча министров иностранных дел.
"Я был бы очень рад после этих технических встреч встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в венгроязычных районах Украины и открыть действительно новый раздел в наших отношениях", - заявил премьер-министр Венгрии.
Несколько лет назад тогда еще премьер Венгрии Виктор Орбан выдвинул Украине 11 условий для нормализации отношений. Как писали медиа, среди этих условий есть, в частности, такие:
Напомним, ранее Петер Мадьяр сделал заявление о войне в Украине, в котором признал, что наше государство является жертвой неспровоцированного нападения и имеет полное право защищать свою территориальную целостность.
Тогда венгерский лидер подчеркнул, что первым шагом к завершению конфликта должно стать долговременное прекращение огня и дальнейший стабильный мир с международными гарантиями безопасности.
Параллельно с этим Киев и Будапешт активно работают над улучшением двусторонних отношений и планируют запустить "новую страницу" во взаимной истории.
В частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что украинская сторона уже передала Венгрии сигналы о готовности к проведению официальных контактов на высшем уровне.
В свою очередь Петер Мадьяр выразил надежду на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал возможное место для ее проведения.
Глава венгерского правительства предложил организовать переговоры в Берегово на Закарпатье, чтобы лично обсудить с украинским лидером вопросы обеспечения языковых и других прав венгерского меньшинства в регионе.