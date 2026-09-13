ua en ru
Вс, 13 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Мадяр хочет отменить запрет Орбана на усыновление детей однополыми парами

03:22 13.09.2026 Вс
2 мин
Венгерский премьер исправляет нарушения Орбана перед ЕС
aimg Филипп Бойко
Мадяр хочет отменить запрет Орбана на усыновление детей однополыми парами Фото: премьер Венгрии Петер Мадяр (GettyImages)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Новое правительство Венгрии планирует изменить систему усыновления, которая сделала невозможным усыновление детей однополыми парами. Премьер-министр Петер Мадяр заявил, что решение об усыновлении должны принимать специалисты, а не политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

До принятия орбановских изменений однополые пары в Венгрии могли усыновлять детей, если один из партнеров подавал заявление как одинокий человек.

Однако законодательные изменения, принятые при правительстве Орбана, предусмотрели, что заявления одиноких людей на усыновление должны быть согласны министром по делам семьи. На практике это явилось фактическим запретом на усыновление для однополых пар.

Мадяр заявил, что его правительство изменит эту систему. По его словам, решение относительно того, при каких условиях ребенок может получить возможность жить в безопасной и гармоничной семье, должны принимать специалисты, а не политики.

За время правления Орбана венгерское правительство также ограничило юридическое признание смены пола, фактически прекратило возможность усыновления однополыми парами и ввело ограничения на материалы о гомосексуальности и гендерном переходе в школах.

В апреле 2026 года Европейский суд также постановил, что венгерские правила, ограничивающие доступ к контенту о ЛГБТК+, нарушают европейское законодательство и способствуют стигматизации и маргинализации ЛГБТК+ людей.

Что еще известно о Венгрии

Суд ЕС отклонил иск Венгрии по поводу активов России для помощи Украине

Венгрия высылает сразу 10 дипломатов РФ: в Москве уже пообещали отомстить

Венгрия решила поддержать новый план Германии против РФ

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЛГБТ Венгрия
Новости
Последствия удара по Одессе: под завалами дома обнаружили тело человека
Последствия удара по Одессе: под завалами дома обнаружили тело человека
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech