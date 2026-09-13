Мадяр хочет отменить запрет Орбана на усыновление детей однополыми парами

Новое правительство Венгрии планирует изменить систему усыновления, которая сделала невозможным усыновление детей однополыми парами. Премьер-министр Петер Мадяр заявил, что решение об усыновлении должны принимать специалисты, а не политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

До принятия орбановских изменений однополые пары в Венгрии могли усыновлять детей, если один из партнеров подавал заявление как одинокий человек.

Однако законодательные изменения, принятые при правительстве Орбана, предусмотрели, что заявления одиноких людей на усыновление должны быть согласны министром по делам семьи. На практике это явилось фактическим запретом на усыновление для однополых пар.

Мадяр заявил, что его правительство изменит эту систему. По его словам, решение относительно того, при каких условиях ребенок может получить возможность жить в безопасной и гармоничной семье, должны принимать специалисты, а не политики.

За время правления Орбана венгерское правительство также ограничило юридическое признание смены пола, фактически прекратило возможность усыновления однополыми парами и ввело ограничения на материалы о гомосексуальности и гендерном переходе в школах.

В апреле 2026 года Европейский суд также постановил, что венгерские правила, ограничивающие доступ к контенту о ЛГБТК+, нарушают европейское законодательство и способствуют стигматизации и маргинализации ЛГБТК+ людей.