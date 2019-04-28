Мадуро заявив про вихід Венесуели з Організації американських держав

Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про вихід країни з Організації американських держав (ОАД). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мадуро у Twitter.

За словами Мадуро, Венесуела ніколи не повернеться до складу цієї організації та назвав ОАД "міністерством колоній США".

Він зазначив, що ОАД використовувалась для проведення державних переворотів у регіоні.

"Ми звільнилися від міністерства колоній США, інституту з втручання та неповаги до демократичних принципів та міжнародного права. Ми вийшли з ОАД і ніколи не повернемось", - заявив Мадуро.

Нагадаємо, раніше опозиційний лідер Венесуели Хуан Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.

Як писало РБК-Україна, наприкінці березня Хуан Гуайдо заявив про підготовку операції "Свобода", метою якої буде захоплення влади в країні.

"Венесуельці, ми готуємося до остаточного припинення узурпації влади, до операції "Свобода". Чекайте нас у кожному штаті", - сказав Гуайдо.

Крім того, держсекретар США Джон Болтон заявив про введення нових санкцій щодо Центрального банку Венесуели. Раніше Мінфін США вніс до санкційний список чотири іноземні компанії та дев'ять їх танкерів через зв'язки з нафтовим сектором Венесуели.