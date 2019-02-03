Мадуро заявив про можливу громадянську війну в Венесуелі

Президент Венесуели вважає, що все залежить від агресії "північної імперії"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не исключает возможной гражданской войны в стране из-за вспыхнувшего политического кризиса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Во время интервью Мадуро заявил, что все зависит от "градуса сумасшествия" и агрессии от "северной империи и ее западных союзников". С его слов, официальные власти страны хотят чтобы никто не вмешивался во внутренние дела страны.

"Мы готовы защищать нашу страну и не сдадим Венесуэлу", - заявил президент Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп допускает возможность военного вмешательства в Венесуэлу. Президент США Дональд Трамп во время интервью заявил, что США рассматривает отправку своих солдат на территорию Венесуэлы как один из вариантов решения кризиса.

Напомним, Северная Корея поддержала Мадуро. В МИД Северной Кореи заявили, что любые попытки внешних сил свергнуть законного президента, избранного в соответствии с конституцией суверенного государства, являются очевидным вмешательством во внутренние дела страны и нарушением международного права.