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Північна Корея підтримала Мадуро

Новини » Політика    03.02.2019 - 13:31
Північна Корея підтримала Мадуро
Фото: Ніколас Мадуро (kremlin.ru)

У КНДР закликали до мирного врегулювання конфлікту

МЗС Північної Кореї назвав спробу повалити президента Венесуели Ніколаса Мадуро "втручанням зовнішніх сил у внутрішні справи країни". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центральне телеграфне агентство Кореї.

"Будь-які спроби зовнішніх сил повалити законного президента, обраного відповідно до конституції суверенної держави, є очевидним втручанням у внутрішні справи країни і порушенням міжнародного права", - заявив він.

В уряді Кореї вважають, що люди, які виступають за справедливість, незалежність, стабільність і мир завжди будуть на боці уряду Венесуели". У міністерстві також закликали до мирного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес заявив, що визнає лідера опозиції Хуана Гуайдо президентом країни.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європарламент визнав Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. За визнання екс-голови Національної асамблеї Венесуели законним лідером країни проголосували 439 парламентаріїв, "проти" висловилися 104 людини, ще 88 чоловік утрималися від голосування

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