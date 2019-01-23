Мадуро заявив про розірвання дипломатичних відносин з США

Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Президент Венесуели зажадав від американських дипломатів залишити країну протягом 72 годин

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки. Про це він сказав, виступаючи перед прихильниками, передає РБК-Україна з посиланням на Globovision.

Мадуро зажадав від американських дипломатів залишити країну протягом 72 годин.

"Я вирішив розірвати дипломатичні і політичні стосунки з урядом США", - заявив він.

Мадуро звинуватив Сполучені Штати в керівництві операцією з нав'язування жителям Венесуели держперевороту і "встановлення маріонеткового уряду".

"Політика уряду Дональда Трампа проти Венесуели полягала в спробі розділити країну, спробувати зруйнувати її демократичні інститути і спробувати нав'язати уряд неконституційними засобами", - сказав президент Венесуели.

Він також закликав збройні сили країни до "вірності, єдності і підпорядкування".

Нагадаємо, у столиці країни Каракасі і в інших містах проходять масові маніфестації проти глави держави Ніколаса Мадуро.

Спікер опозиційної Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе виконуючим обов'язки президента перед тисячами прихильників опозиції.

Президент США Дональд Трамп заявив, що з цього моменту він вважає Гуайдо тимчасово виконуючим обов'язки президента Венесуели.