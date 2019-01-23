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Помпео закликає президента Венесуели поступитися своєю посадою опозиціонеру Гуайдо

Новини » Політика    23.01.2019 - 21:36
Помпео закликає президента Венесуели поступитися своєю посадою опозиціонеру Гуайдо
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Президент США Дональд Трамп підтримав Гуайдо

Держсекретар США Майк Помпео закликав президента Венесуели Ніколаса Мадуро піти у відставку, заявивши, що Вашингтон визнав виконуючим обов'язки глави держави лідера опозиції Хуана Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Помпео.

"Народ Венесуели страждав достатньо під руйнівною диктатурою Ніколаса Мадуро. Ми (США, - ред.) закликаємо Мадуро поступитися владою на користь легітимного лідера, який виражає волю народу Венесуели", - йдеться в заяві держсекретаря.

Нагадаємо, спікер опозиційної Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе "виконуючим обов'язки президента". Це сталося перед тисячами прихильників опозиції в день, коли в столиці країни Каракасі і в інших містах проходять масові маніфестації супротивників глави держави Ніколаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп заявив, що з цього моменту він вважає Гуайдо тимчасово виконуючим обов'язки президента Венесуели.

Раніше повідомлялося, що Національна асамблея Венесуели схвалила заяву, в якій Ніколас Мадуро є узурпатором. Документ передбачає, що рішення і дії виконавчої влади будуть визнані недійсними.

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