Мадуро заявив про відмову Венесуели від католицизму

Громадяни Венесуели масово переходять з католицизму в євангелізм. Про це заявив президент країни Ніколас Мадуро на зустрічі з главами муніципалітетів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Венесуели.

За його словами, майже 40% громадян оголосили себе євангельськими християнами.

"Хочу розповісти вам, дорогий Папа Франциск, про те, що народ Венесуели відмовляється від католицизму. Майже 40% громадян оголосили себе євангельськими християнами, а до цього було 3%", - заявив Мадуро.

За його словами, це явище зумовлене політичною активністю єпископів католицької церкви, які фактично використовують Венесуельську єпископську конференцію як політичну партію.

Нагадаємо, раніше Мадуро вирішив продавати венесуельську нафту за криптовалюту. Він зазначив, що введення операцій з криптовалютой Petro стало відповіддю на економічні санкції США. Каракас запустив криптовалюту Petro в лютому 2018 року для подолання фінансової блокади з боку Сполучених Штатів.

У листопаді 2019 року США розширили санкційний список Венесуелі, включивши в нього п'ятьох громадян країни. Повідомляється, що таким чином США посилюють тиск на уряд президента Ніколаса Мадуро.